Начальника угрозыска Батайска заподозрили в избиении подозревемого

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника уголовного розыска ОМВД Батайска Филиппа Мамонова, которого заподозрили в выбивании признательных показаний из задержанного. Как сообщил информированный источник "Интерфакса", дело возбуждено по статье о превышении полномочий с применением насилия.

По его словам, решение о задержании полицейского еще не принято.

В пресс-службе областного ГУ МВД подтвердили, что в отношении высокопоставленного сотрудника идет служебная проверка. Он пока в отпуске. Если проверка докажет его вину, его уволят из из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности.