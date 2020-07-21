Трутнев в ответ на критику программы "Дальневосточный гектар" сравнил ее с удочкой

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ответил на критику программы "Дальневосточный гектар".

"В СМИ кто-то говорит о том, что программа выделения одного гектара на Дальнем Востоке не оказала необходимого влияния на отток населения, кто-то еще что-то говорит. Я бы хотел сам на эту тему высказаться. Никогда в голову не приходило, что только предоставление одного гектара может создать замечательные условия для жизни людей на Дальнем Востоке", - сказал Трутнев во вторник на пресс-конференции в "Интерфаксе".

По его словам, для повышения уровня жизни дальневосточников необходимо построить целый ряд больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, школ, детских садов и дорог.

"Все это, так или иначе, упаковано в Национальную программу развития Дальнего Востока. Это процесс, который будет осуществляться точно не один год", - сказал Трутнев.

Он добавил, что на сегодняшний день возможностью взять один гектар на Дальнем Востоке воспользовались 83 тыс. человек.

"Мы считаем, что это здорово, что 83 тысячи человек как-то улучшили свою жизнь. А во-вторых мы в этом случае, извините, давали удочку, мы давали средство производства. Люди ставят там пасеки, люди ставят там какие-то охотничьи или рыболовные базы, люди занимаются там дайвингом. Я довольно подробно с этим знакомился. Поэтому мы дали возможность, а уж насколько человек готов этой возможностью воспользоваться, насколько он трудолюбив, насколько готов взяться за что-то новое – это определяет каждый человек", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщалось, программа "Дальневосточный гектар" является частью комплекса мер по развитию Дальнего Востока, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Она призвана не только решать задачи по улучшению жилищных условий в регионе, но и создавать предпосылки для закрепления населения в ДФО.

Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность.