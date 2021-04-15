Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:45Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

Кабмин распространит на Арктику программу "Дальневосточный гектар"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Правительство распространит на Арктику программу "Дальневосточный гектар", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Еще один законопроект направлен на создание дополнительных механизмов государственной поддержки Арктики. Распространяем на эти территории программу "Дальневосточный гектар". Об этом просили предприниматели", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

Он отметил, что теперь будут расширены границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар земли.

По словам премьера, граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре в более короткие сроки.

"При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул глава правительства.

"Правительство расширит возможности программы "Дальневосточный гектар". Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли", - сообщил Мишустин.

Он заметил, что такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны.

"Дальневосточный гектар"

Как сообщалось, программа "Дальневосточный гектар" является частью комплекса мер по развитию Дальнего Востока, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Она призвана не только решать задачи по улучшению жилищных условий в регионе, но и создавать предпосылки для закрепления населения в ДФО.

Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность.

Дальневосточный гектар Арктика Дальний Восток Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

ФМБА в июле начнет клинические испытания вакцины от COVID-19

Во "Внуково" задержали россиянина при попытке ввезти мигрантов за взятку

Рэпер Гулиев получил четыре года колонии за ДТП на Остоженке

Рэпер Гулиев получил четыре года колонии за ДТП на Остоженке

Суд ужесточил "скопинскому маньяку" административный надзор

Российским космонавтам поднимут зарплаты на 50-70%

Российским космонавтам поднимут зарплаты на 50-70%

Крашенинников заявил, что закон против домашнего насилия могут принять осенью

Крашенинников заявил, что закон против домашнего насилия могут принять осенью

Полиция пришла с проверками в мэрию Геленджика

Пандемия коронавируса

Академик Чучалин заявил о возможности хронического течения COVID-19

Экономический кризис

В Ассоциации кондитеров ищут способы сдержать цены на продукцию

В Ассоциации кондитеров ищут способы сдержать цены на продукцию

Суд вынес приговор Соболь по делу о неприкосновенности жилища

Суд вынес приговор Соболь по делу о неприкосновенности жилища
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');