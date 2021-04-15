Кабмин распространит на Арктику программу "Дальневосточный гектар"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Правительство распространит на Арктику программу "Дальневосточный гектар", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Еще один законопроект направлен на создание дополнительных механизмов государственной поддержки Арктики. Распространяем на эти территории программу "Дальневосточный гектар". Об этом просили предприниматели", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

Он отметил, что теперь будут расширены границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар земли.

По словам премьера, граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре в более короткие сроки.

"При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул глава правительства.

"Правительство расширит возможности программы "Дальневосточный гектар". Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли", - сообщил Мишустин.

Он заметил, что такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны.

"Дальневосточный гектар"

Как сообщалось, программа "Дальневосточный гектар" является частью комплекса мер по развитию Дальнего Востока, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Она призвана не только решать задачи по улучшению жилищных условий в регионе, но и создавать предпосылки для закрепления населения в ДФО.

Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность.