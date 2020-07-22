В Вооруженных силах РФ завершилась масштабная проверка боеготовности

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Вооруженных силах России завершены мероприятия внезапной проверки боевой готовности, проводившейся в период с 17 по 21 июля в соответствии с решением верховного главнокомандующего, сообщает Минобороны РФ.

"Проверяемые войска и силы приняли участие в более чем пятидесяти учениях различного уровня на тридцати пяти полигонах и участках местности, семнадцати морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что основной целью внезапной проверки являлась оценка способности органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются угрозы террористического характера, а также определение степени подготовленности войск к предстоящему на юге России стратегическому командно-штабному учению.

Всего от Вооруженных сил РФ к внезапной проверке боевой готовности привлекалось около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения, напоминает Минобороны.

Привлекавшиеся к проверке войска и силы Южного военного округа, часть органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Военно-морского флота возвращаются в пункты постоянной дислокации.