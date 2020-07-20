Москва заверила, что внезапная проверка боеготовности ВС РФ не направлена против других стран

Она также не связана с конфликтом на границе Армении и Азербайджана, заявили в Минобороны России

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Масштабная проверка боевой готовности, которая идет в Вооруженных силах России, не направлена против других стран и не нарушает международных договоренностей РФ, заявил в понедельник заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Еще раз подчеркну, что внезапная проверка боевой готовности войск является мероприятием учебной подготовки и не направлена против других стран", - сказал Фомин в понедельник на брифинге для иностранных военных атташе.

Он также отметил, что Россия соблюдает обязательства по Венскому документу 2011 года при проведении внезапной проверки войск. "Всего к проверке привлекаются в общей сложности порядка 150 тыс. военнослужащих различных видов и родов войск, 414 летательных аппаратов, 26820 единиц вооружения, военной и специальной техники, 106 кораблей и судов обеспечения", - сказал Фомин.

Информируя атташе о ходе проверки, он сообщил, что "по состоянию на сегодня, 20 июля 2020 г., войска и силы, привлекаемые к проверке, приведены в боевую готовность и приступили к выполнению учебно-боевых задач".

"Органами управления завершено планирование мероприятий по локализации кризисных ситуаций, связанных с действиями бандформирований, проведением террористических актов с захватов важных объектов. Определен порядок действий в случаях обострения радиационной, химической и санитарно-эпидемиологической обстановки", - сказал Фомин. По его словам, "проведен розыгрыш практических действий войск по блокированию и ликвидации бандформирований".

"Подразделениями инженерных войск отработаны задачи восстановления автомобильного движения на поврежденных участках дорог. Сводными отрядами специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты и медицинской службы выполнены задачи по локализации очагов коронавирусной инфекции на западе и севере страны, а также ликвидации последствий технологических аварий на опасных участках", - сообщил Фомин.

Подразделениями противовоздушной обороны Западного и Южного военных округов отработаны задачи отражения ударов беспилотников боевиков, сказал замминистра.

"На полигонах военных округов, Северного и Тихоокеанского флотов, Воздушно-десантных войск проводятся тактические учения. Основным их содержанием является выполнение задач по поиску, блокированию и уничтожению бандформирований. Развернутые корабельные тактические группы проводят розыгрыши действий совместно с сухопутными войсками по локализации и уничтожению бандформирований на морском побережье. На полигонах Опук, Рыбачий, Хмелевка, мыс. Клерка отработаны задачи по высадке морского десанта на необорудованное морское побережье", - сказал Фомин.

"Таким образом, все задачи проведения внезапной проверки выполняются согласно утвержденному плану. Итоги действий соединений и частей будут проанализированы", - подчеркнул он.

Фомин также заверил, что проверка боеготовности ВС РФ никак не связана с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

"Данное мероприятие проводится в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации и направлено, прежде всего, на подготовку войск и сил к участию в предстоящем главном учебном мероприятии года - стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020"", - заявил замминистра.

О внезапной проверке боеготовности войск и флотов РФ стало известно в прошлую пятницу, 17 июля. Проверка завершится во вторник, 21 июля, сообщили ранее в Минобороны России.