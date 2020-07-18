Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 18.07В России 765 437+6 234В мире 14 055 299+250 003

Военные отвергли связь проверки боеготовности с обострением на армяно-азербайджанской границе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Внезапная проверка боевой готовности, которая началась в Вооружённых силах РФ в минувшую пятницу, никак не связана с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин журналистам.

В РоссииВ России началась масштабная внезапная проверка боеготовности войск и флотовЧитать подробнее

"Категорически отвергаю какую-либо связь между проводимыми Вооружёнными силами Российской Федерации мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе", - сказал Фомин в субботу, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что российское военное ведомство своевременно уведомило зарубежных партнеров о масштабной внезапной проверке. "Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - заявил Фомин.

Он сообщил, что "в настоящее время войска приведены в высшие степени боевой готовности, завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач". Оперативная и боевая подготовка будет проходить на 35 полигонах и участках местности и 17 морских полигонах.

Всего от Вооруженных сил РФ к проверке привлечены порядка 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Фомин подчеркнул, что проверка боеготовности являются важным этапом подготовки к учениям "Кавказ - 2020".

По данным Минобороны России, в понедельник 20 июля Фоминым "спланирован брифинг перед военными атташе зарубежных государств, на котором до них подробно будет доведен ход проведения внезапной проверки".

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной. Обе стороны понесли потери.

На границе фиксируются случаи нарушения режима прекращения огня, но в целом обстановка относительно спокойная.

Минобороны РФ Азербайджан Армения

Новости по теме

Новости

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

На Байкале локализовали разлив топлива из поврежденного штормом судна

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Власти Хабаровска насчитали до 10 тыс. человек на митинге в поддержку Фургала

Пандемия коронавируса

В России отмечен самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19

В России отмечен самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июля

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора начался в Хабаровске

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора начался в Хабаровске

Обвиняемого во взятке сотрудника НИИ метрологии отправили под домашний арест

В российских театрах можно будет выпить и закусить не только в буфетах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');