Военные отвергли связь проверки боеготовности с обострением на армяно-азербайджанской границе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Внезапная проверка боевой готовности, которая началась в Вооружённых силах РФ в минувшую пятницу, никак не связана с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин журналистам.

"Категорически отвергаю какую-либо связь между проводимыми Вооружёнными силами Российской Федерации мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе", - сказал Фомин в субботу, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что российское военное ведомство своевременно уведомило зарубежных партнеров о масштабной внезапной проверке. "Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - заявил Фомин.

Он сообщил, что "в настоящее время войска приведены в высшие степени боевой готовности, завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач". Оперативная и боевая подготовка будет проходить на 35 полигонах и участках местности и 17 морских полигонах.

Всего от Вооруженных сил РФ к проверке привлечены порядка 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Фомин подчеркнул, что проверка боеготовности являются важным этапом подготовки к учениям "Кавказ - 2020".

По данным Минобороны России, в понедельник 20 июля Фоминым "спланирован брифинг перед военными атташе зарубежных государств, на котором до них подробно будет доведен ход проведения внезапной проверки".

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной. Обе стороны понесли потери.

На границе фиксируются случаи нарушения режима прекращения огня, но в целом обстановка относительно спокойная.