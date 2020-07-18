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НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.

Она написала в твиттере, что Россия не открывала своих учений для обязательного наблюдения со времен холодной войны, в то время как союзники по НАТО делают это. К этому обязывает Венский документ ОБСЕ о военной прозрачности.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

В ходе проверки военные оценят способность Вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные террористические угрозы.

НАТО Россия. Оана Лунгеску

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