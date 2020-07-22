Уволен обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Мэр Томска Иван Кляйн удовлетворил заявление об увольнении своего заместителя Евгения Сурикова, которого обвиняют в получении взятки, сообщили "Интерфаксу в среду" в пресс-службе горадминистрации.

"Мэр подтвердил, что через адвоката Сурикова поступило заявление об увольнении, он его удовлетворил. С 20 июля Суриков освобожден от должности", - сказал сотрудник пресс-службы.

16 июля вице-мэра задержали по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Суриков получил от местной жительницы взятку за покровительство.

СКР по материалам ФСБ возбудил уголовное дело о получении должностным лицом взятки в крупном размере, и Сурикова арестовали.