Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:40Заразились
на 21.07В России 783 328+5 842В мире 14 947 428+239 468

Уволен обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Мэр Томска Иван Кляйн удовлетворил заявление об увольнении своего заместителя Евгения Сурикова, которого обвиняют в получении взятки, сообщили "Интерфаксу в среду" в пресс-службе горадминистрации.

"Мэр подтвердил, что через адвоката Сурикова поступило заявление об увольнении, он его удовлетворил. С 20 июля Суриков освобожден от должности", - сказал сотрудник пресс-службы.

16 июля вице-мэра задержали по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Суриков получил от местной жительницы взятку за покровительство.

СКР по материалам ФСБ возбудил уголовное дело о получении должностным лицом взятки в крупном размере, и Сурикова арестовали.

Томск Евгений Суриков

Новости по теме

Новости

Якутский шаман Габышев выписан из психдиспансера

Что случилось этой ночью: среда, 22 июля

Что произошло за день: вторник, 21 июля

ЦИК поручил проверить 23 тыс. избирателей на предмет повторного голосования по Конституции

ЦИК поручил проверить 23 тыс. избирателей на предмет повторного голосования по Конституции

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об "удаленке"

Госдума увеличила в восемь раз штрафы за продажу табака несовершеннолетним

Фургал в СИЗО получил телеграмму от Жириновского

Фургал в СИЗО получил телеграмму от Жириновского

ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу

Смерч разрушил пляж в Сочи

Принят закон о запрете публикации материалов об органах ФСБ без санкции руководства ведомства

Принят закон о запрете публикации материалов об органах ФСБ без санкции руководства ведомства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');