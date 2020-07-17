Арестован обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска Суриков

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Кировский суд Томска арестовал до 16 сентября заместителя мэра Томска Евгения Сурикова, обвиняемого в получении взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного суда.

Как сообщалось, накануне Сурикова задержали по подозрению в получении взятки. По данным следствия, вице-мэр получил ее от жительницы Томска за покровительство.

СКР по материалам ФСБ возбудил дело по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).