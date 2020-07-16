Источник узнал о задержании вице-мэра Томска по подозрению во взяточничестве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Томске заместителя мэра города Евгения Сурикова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Агентство не располагает комментарием правоохранительных органов.

Суриков родился в 1975 году, окончил Томский госуниверситет (ТГУ) по двум специальностям.

В разные годы он работал сотрудником уголовного розыска в Томске, возглавлял межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью, в 2014 году был назначен на пост руководителя управления МВД по Томску.

В 2016 году его назначили заместителем мэра Томска по безопасности, а в ноябре 2018 года - заместителем мэра Томска по безопасности и управлению делами.