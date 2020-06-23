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Экологи сообщили, что более 60 нацпарков в РФ пострадают от закона об изменении их границ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Гринпис России подготовил обращение в Госдуму с просьбой отклонить законопроект об изменении границ нацпарков и установить полный запрет на изъятие земель особо охраняемых природных территорий.

По мнению экологов после принятия закона могут пострадать по меньшей мере 63 нацпарка.

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17 июня депутаты "Единой России" внесли в Думу законопроект, который позволяет правительству изменять границы национальных парков.

По мнению руководителя программы Гринпис по особо охраняемым территориям Михаила Крейндлина, "если закон примут, могут пострадать, как минимум, 63 особо охраняемые территории".

"Через "Лосиный остров" проложат шоссе, против которого не первый год протестуют жители и здравый смысл, а компания "Ташир" возобновит незаконную стройку торгового центра в границах парка. В самых ценных участках Сочинского национального парка и в национальном парке "Самарская лука" появятся горнолыжные трассы, а неповторимые природные комплексы

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национального парка "Югыд ва" уничтожат в ходе разработки месторождения "Чудное". Мы будем добиваться отклонения этого крайне опасного законопроекта и продолжим настаивать на полном запрете изъятия земель ООПТ", - отметил он.

В Гринпис также уточнили, что многие российские национальные парки подпадают под действие международных конвенций и соглашений, в том числе включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

На сегодняшний день в России запрещено изымать земельные участки заповедников и национальных парков, изменять целевое назначение земель и земельных участков, расположенных в границах национальных парков, и исключать их из федеральной собственности.

правительство Гринпис

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