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Песков заявил, что защита Байкала не должна мешать развитию экономики

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Защита Байкала и других природоохранных территорий остается незыблемым приоритетом российских властей, но она не должна мешать экономическому развитию страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал принятый Госдумой закон, который разрешит сплошные вырубки леса на Байкале для реконструкции железных дорог БАМ и Транссиб.

Песков считает, что закон нашел "золотую середину", которая поможет дальше обеспечивать экологическую безопасность, все экологические нормы, но и позволит делать то, что необходимо для экономического развития страны, всей инфраструктуры". В документе на экспертном уровне проработаны все необходимые нюансы, заверил он.

В связи с принятием этого закона в Кремле не видят угрозы экосистеме Байкала и лесов вокруг него: "Наоборот, все природоохранные ведомства смогут использовать весь комплекс своих полномочий для обеспечения необходимого природоохранного режима".

На возражение, что закон отменяет часть подобных полномочий, Песков сказал: "В достаточной степени этими полномочиями наделены все природоохранные ведомства. Неверно говорить, что каким-то образом будет понижен уровень этих полномочий".

Он не согласен, что закон снизит уровень влияния общественности и возможность проведения публичной экспертизы. Также он не видит противоречия закона принятой поправке к Конституции о приоритете защиты экологии.

Госдума приняла в трех чтениях закон, который до 31 декабря 2024 года выводит строительство БАМа и Транссиба из-под целого ряда экологических ограничений. В частности, он позволит переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускается "проведение сплошных рубок". Также закон без ограничения по срокам отменяет экологическую экспертизу при строительстве объектов инфраструктуры на особо охраняемых территориях регионального значения.

Ранее руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России Михаил Крейндлин предупредил, что Байкал - это объект природного наследия ЮНЕСКО и в результате принятия закона может быть переведен в перечень всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Дмитрий Песков Госдума Кремль Байкал БАМ Транссиб

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