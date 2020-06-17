Единороссы предложили разрешить правительству менять границы нацпарков

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Парламентарии от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, позволяющий правительству менять границы национальных парков и передавать земли поселков, расположенных на их территории, регионам.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что сейчас порядок изменения границ нацпарков в законодательстве отсутствует, что создает возможности для злоупотреблений.

Кроме того, предлагается разрешить передачу территорий уже имеющихся в нацпарках (в зонах хозяйственного использования - ИФ) населенных пунктов из федеральной в региональную или муниципальную собственность, а также "предоставлять" эти земли физическим и юридическим лицам. Такие территории должны быть уже внесены в ЕГРН, а порядок их использования и параметры допустимого строительства по-прежнему будут определяться правительственным положением о соответствующей особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Законопроект разработан группой парламентариев от "Единой России", среди них - зампреды Совета Федерации Андрей Турчак и Юрий Воробьев, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.