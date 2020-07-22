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Жириновский заявил, что арест сорвал планы Фургала добровольно подать в отставку

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сергей Фургал был готов написать заявление об уходе с должности губернатора Хабаровского края по собственному желанию, его задержали перед этим, заявил в Госдуме лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

"Все решает одна команда, как и Хабаровск: губернатор уже во вторник собирался приезжать в Москву писать заявление об уходе по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать? Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил", - рассказал он.

По словам Жириновского, за месяц до ареста он обсуждал уход Фургала в отставку с директором ФСБ Александром Бортниковым и предупреждал его, что если губернатора "скрутят", то "край взорвется", а за ним и весь Дальний Восток. Об этом лидер ЛДПР говорил 13 июля.

Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске, перевезли в Москву и арестовали по делу о заказных убийствах бизнесменов. 20 июля президент Владимир Путин отрешил его от должности губернатора в связи с утратой доверия и назначил врио главы региона Михаила Дегтярева.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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Хроника 09 – 22 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
ЛДПР Владимир Жириновский Сергей Фургал ФСБ Александр Бортников Хабаровский край Владимир Путин

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