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ЛДПР отмежевалась от стихийных митингов в Хабаровске

ЛДПР отмежевалась от стихийных митингов в Хабаровске
Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Принципиальной позицией партии является участие только в санкционированных митингах, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Мы не имеем отношения к акциям в Хабаровске 11-12 июля. Это был стихийный митинг, люди сами сорганизовались через соцсети и вышли мирно выразить свое мнение, потому что были возмущены внезапным арестом Сергея Фургала", - написал Жириновский в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что принципиальной позицией партии является агитация "людей идти только на санкционированные акции".

"Мы не будем подставлять людей, призывая их выходить на незаконные акции, и бросать их под дубинки, чтобы их хватали и задерживали. Это будет иметь только негативные последствия", - считает политик.

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушении на убийство ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

Самая многочисленная акция прошла в городе в субботу, когда по центральным улицам прошли, по данным УМВД по региону, от 10 до 12 тыс. горожан. Акции продолжались в воскресенье и в понедельник, причем 12 июля митингующие разошлись с площади имени Ленина только во втором часу ночи. Четыре человека были задержаны полицией, один из участников митинг был сильно пьян.

Шум на улицах усиливали и автомобильные гудки проезжающих мимо митингующих машин.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в этой связи обратился к жителям города с просьбой воздержаться в последующем от участия в подобных шествиях и мероприятиях, в том числе и из-за роста случаев коронавируса в городе.

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске

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ЛДПР Владимир Жириновский Хабаровск Сергей Фургал

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