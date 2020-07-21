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Фургал в СИЗО получил телеграмму от Жириновского

Фургал в СИЗО получил телеграмму от Жириновского
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото.
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прислал телеграмму бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу, который получил возможность смотреть телевизор и принял несколько посылок.

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили Фургала в СИЗО "Лефортово". Бывшего губернатора перевели в камеру с работающим телевизором, сообщила "Интерфаксу" член ОНК Ева Меркачева.

"Посетили Фургала. Его перевели в камеру с работающим телевизором. Он говорит, что включал его, но новости про себя смотреть не будет, потому что все может предсказать заранее", - сказала Меркачева.

По ее словам, Фургал получил несколько посылок от родных, а также передачу от незнакомого человека с колбасой, сыром и фруктами.

Фургал также рассказал членам ОНК, что получил телеграмму от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В изоляторе он получает газеты, намерен пользоваться библиотекой, уже выбрал себе несколько исторических книг. "В разговоре он отметил, что в библиотеке есть несколько книг, написанных заключёнными, и выразил интерес к ним. При этом Фургал надеется, что не задержится в СИЗО надолго", - рассказала собеседница агентства.

Депутат Госдумы от ЛДПР Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года, победив на выборах. Он набрал 69,57% во втором туре выборов. Его соперник, действующий в то время глава края единоросс Вячеслав Шпорт, значительно уступил, набрав 27,97% голосов.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов – Евгения Зори и Олега Булатова – в 2004-2005 годах. Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники дали показания на Фургала как организатора преступлений. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности в связи с утратой доверия. Врио назначен представитель партии ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

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