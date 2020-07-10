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Песков призвал Жириновского доказать его слова о требуемых от Фургала коробках денег

Песков призвал Жириновского доказать его слова о требуемых от Фургала коробках денег
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что столичные чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в Москву коробки с деньгами, должны быть подкреплены доказательствами, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В ответ на просьбу журналистов прокомментировать данное высказывание лидера ЛДПР Песков заметил: "Чтобы отреагировать на эти слова, нужно знать, кто требовал возить мешки или коробки денег в Москву".

Услышав, что речь идет, в том числе, о вице-премьере, полпреде президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе, Песков заявил, что "это - очень серьезные обвинения, которые должны быть каким-то образом подкреплены".

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

"В противном случае, те, кто упоминался, конечно, могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона", - добавил пресс-секретарь президента.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Ему предъявлено обвинение.

В пятницу, 10 июля, ему должны избрать меру пресечения.

Дмитрий Песков Владимир Жириновский Сергей Фургал

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