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Москалькова рассказала об условиях содержания Фургала в СИЗО

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии претензий экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к условиям содержания в следственном изоляторе.

"Я посещала Фургала в СИЗО "Лефортово". У нас был достаточно длинный разговор. Он рассказал подробно, какие у него условия и порядок содержания", - сообщила Москалькова в среду "Интерфаксу", отметив, что у экс-губернатора нет претензий к тому, в каких условиях он содержится.

"Он один в камере. Есть все необходимые продукты, есть деньги на счету, он берет товары из магазина. Просил, чтобы родственники дополнительно принесли ему лекарства, которые он принимал ранее", - рассказала омбудсмен.

По ее словам, Фургал просил, чтобы его перевели в камеру, где работает телевизор. "Я попросила это сделать начальника СИЗО, и такая просьба уже удовлетворена", - отметила Москалькова. "В целом внешне Фургал не находится в депрессии, он готовится к защите", - добавила собеседница агентства.

Сергей Фургал, бывший губернатором Хабаровского края с 2018 года, был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в столицу. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября.

По версии следствия, экс-чиновник организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова в 2004-2005 гг. Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники дали показания на Фургала как организатора преступлений.

Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч.2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Экс-губернатор отрицает свою вину и причастность к преступлениям.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Хроника 09 – 22 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Татьяна Москалькова Сергей Фургал Лефортово Хабаровский край

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