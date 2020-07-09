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Фургал не признал вину в организации убийств и покушении на убийство

Фургал не признал вину в организации убийств и покушении на убийство
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

"Виновным себя Фургал не признает", - сказал Мельников.

По его словам, Фургал в беседе с членами ОНК в изоляторе временного содержания сказал: "Ожидал много чего, но не так жестко". Настроение у губернатора спокойное, о какой-либо подавленности речи не идет, добавил Мельников.

По информации правозащитника, Фургал содержится в ИВС-1 ГУМВД России по Москве (на Петровке). Он находится один в двухместной камере.

"Встретил он нас в светлом спортивном костюме и в футболке с фамилиями сборной России по керлингу. На наш вопрос об условиях содержания ответил "на удивление тут вполне доброжелательно", пища нормальная (макароны с рыбой и чай)", - рассказал Мельников.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. Фургал был доставлен в Москву для проведения следственных действий. Его допрос в Следственном комитете (СК) длился порядка шести часов.

После допроса СК предъявил ему обвинения в покушении на убийство и организации убийств (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, хабаровский губернатор в 2004-2005 годах организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова.

Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники, утверждает следствие, дали показания на Фургала как организатора преступлений. Кроме того, он проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.

Хроника Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Хабаровский край Москва ОНК

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