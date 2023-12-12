Экс-гендиректор ТАНТК имени Бериева получил шесть лет колонии

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Таганрогский городской суд признал экс-гендиректора Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) Юрия Грудинина виновным в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п."б" ч.2 ст.201.1 УК), сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний (...) Грудинину окончательно назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческих организациях, сроком на 5 лет; со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Грудинин в суде себя виновным не признал.

Процесс над ним начался в апреле 2023 года. По версии следствия, в декабре 2018 года Грудинин заключил с Минобороны госконтракт на поставку авиационных двигателей. В суде его обвинили в том, что он с декабря 2018 года по июль 2019 года дал указание финансово-экономическим службам предприятия подготовить пакет документов на поставку авиационных двигателей Д-436 для нужд Минобороны, при этом поставки в действительности не проводились.

Действия фигуранта привели к неисполнению государственного оборонного заказа и причинению ущерба Минобороны на сумму 2 млрд рублей, считает следствие.

В августе 2022 года Таганрогский городской суд приговорил Грудинина к 2,5 годам общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда суд и следствие установили, что Грудинин с 1 июля 2016 года по 9 апреля 2019 года совершил хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения на сумму около 3,7 млн рублей, а также в период с 10 по 28 февраля 2019 года - на сумму более 1,4 млн рублей. Тогда он также вину не признал.

ТАНТК имени Бериева производит самолеты-амфибии Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для Минобороны. Завод также осуществляет ремонт и модернизацию самолетов Ту-95МС дальней авиации и противолодочных самолетов Ту-142 авиации ВМФ.