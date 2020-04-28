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На главу уральского предприятия завели дело из-за контрафакта авиазаводу им. Бериева

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Новое уголовное дело по статье "Мошенничество" возбуждено после поставки на Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева некачественной титановой продукции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Как уточняется, уголовное дело по части 4 статьи 159 возбуждено в отношении генерального директора и менеджера екатеринбургского предприятия.

"Они намеренно ввели в заблуждение сотрудников ПАО "ТАНТК им. Бериева" относительно наличия сертификатов соответствия ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" на поставленную на таганрогский авиазавод титановую продукцию и возможности ее использования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закупленные на 14,5 млн рублей титановые детали не могли быть использованы в производственной деятельности авиазавода, что привело к крупному ущербу.

Ранее со ссылкой на региональное управление МВД сообщалось о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров группой лиц по предварительному сговору) по факту поставки контрафактной титановой продукции на таганрогский авиазавод с ущербом около 45 млн рублей.

По данным МВД, двое жителей Екатеринбурга и двое жителей Москвы, являющиеся директорами и заместителями руководителей коммерческих организаций, реализовывали продукцию под товарными знаками известной фирмы-изготовителя. Контрафактные титановые детали использовались в серийном производстве авиационной техники. При этом в МВД название завода не уточняли.

ТАНТК имени Бериева является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для Минобороны РФ. Завод также осуществляет ремонт и модернизацию самолетов Ту-95МС дальней авиации и противолодочных самолетов Ту-142 авиации ВМФ.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer.

Ростовская область ФСБ ТАНТК имени Бериева

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