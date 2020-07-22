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Навальному предъявили обвинение в клевете на ветерана

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение оппозиционеру Алексею Навальному в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.

"Навальному предъявили обвинение, вину он не признал и заявил, что считает свое преследование политически мотивированным", - сказал Кобзев агентству.

По его словам, показания Навальный давать не стал, воспользовавшись 51 ст. Конституции РФ. Завершение следствия назначено на четверг, 23 июля, добавил Кобзев.

По версии следствия, 2 июня Навальный опубликовал в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию.

Таким образом, посчитало следствие, Навальный совершил клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). В рамках уголовного дела следствие назначило оппозиционеру подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

Расследованием дела занимается 15 следователей столичного главка Следственного комитета РФ.

Алексей Навальный Вадим Кобзев Игнат Артеменко

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