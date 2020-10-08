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Обвиняемый в хищениях при строительстве в резиденции Путина осужден на пять лет

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии предпринимателя Дмитрия Торчинского по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство дома приемов в резиденции президента РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Ему также назначен штраф в размере 350 тыс. руб. с ограничением свободы на один год один месяц.

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Торчинский признан виновным в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием - дело рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Материалы уголовного дела имеются гриф "совершенно секретно", добавили в суде.

Уголовное дело о хищениях бюджетных средств при строительстве резиденции президента было возбуждено 21 марта 2017 года. Как сообщалось, его выделили из дела в отношении бизнесмена Дмитрия Михальченко и его подельников о контрабанде элитного алкоголя.

Ранее Мосгорсуд вынес приговоры двум фигурантам дела, признавшем вину: бизнесмен Александр Родионов получил три года колонии со штрафом 500 тыс. руб. за растрату, предприниматель Станислав Кюнер - восемь лет колонии со штрафом 1,5 млн руб. за растрату и участие в преступном сообществе.

Дело в отношении других фигурантов, в том числе Михальченко, которые не признают вину, находится на рассмотрении Второго Западного окружного военного суда.

Дмитрий Торчинский

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