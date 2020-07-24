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Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Усатого

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте молдавского политика Ренато Усатого, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу. Усатому в РФ предъявлено обвинение в выводе свыше 500 млрд рублей.

"Суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Усатого на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории РФ", - огласил решение судья Алексей Криворучко.

Следователь в суде сообщил, что Усатый был объявлен в международный розыск 9 июля 2020 года.

Адвокат Мурад Мусаев, защищающий молдавского политика, настаивал на незаконности ходатайства следствия, поскольку "следствие вызывало Усатого на следственные действия в ситуации, когда он заведомо не мог явиться в следственный орган из-за эпидемиологической ситуации в мире, и на этом основании объявило его в розыск".

По словам Мусаева, его подзащитный хочет и готов явиться в суд, как только возобновится международное авиасообщение.

Ранее в МВД РФ заявили, что Усатому заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ) и совершении валютных операций по подложным документам (пункты "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ).

В рамках уголовного дела расследуется деятельность участников международного преступного сообщества. Они в 2013-2014 годах совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк "BC Moldindconbank S.A." более 500 млрд рублей.

Организаторами ОПС следствие считает молдавских политиков и бизнесменов Влада Плахотнюка и Вячеслава Платона. Последние уже арестованы в России заочно, причем Плахотнюк трижды – по разным уголовным делам, в том числе о незаконном выводе за рубеж денежных средств, наркосиндикате и подготовке убийства Усатого.

Москва Молдавия Ренато Усатый

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