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Памфилова назвала трехдневное голосование "требованием времени"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ЦИК России предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней, включая два дня досрочного голосования, которое было применено на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Это не наша прихоть, это требование времени. Мы продолжаем исходить из того приоритета, который очень четко обозначил президент и не устает повторять: здоровье и безопасность наших граждан при проведении любых мероприятий, в том числе таких важных, как выборы", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

"Исходя из этого приоритета мы, проанализировав тот опыт, который у нас был на общероссийском голосовании, принимаем решение тоже организовать эту практику досрочного голосования, не выходя за рамки ныне действующего избирательного законодательства", - отметила она. Памфилова уточнила, что предлагается "расширить голосование на 11, 12 и 13 сентября".

Досрочное голосование в соответствии с предусмотренными формами организации этого мероприятия проводится в течение двух дней, предшествующих дню голосования, с 8 до 20 часов по местному времени, говорится в проекте постановления ЦИК.

В соответствии с указанным пунктом, могут применяться: досрочное голосование в помещениях для голосования; вне помещений (на дому); на территориях и в местах, пригодных для проведения голосования (придворовые территории, места общего пользования и иные места); досрочное голосование групп избирателей, которые проживают на отдаленных территориях.

В проекте сказано, что на довыборах в Госдуму будут использоваться только два первые типа голосования по одномандатным округам в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане и на выборах других уровней. Остальные формы голосования устанавливаются по решению избиркомов, организующих выборы.

Как сказал Памфилова, "это очень непростая задача". "Потом, когда уже будет принят закон, уже на последующих выборах, когда будет предусмотрен целый ряд очень важных аспектов, тех проблем, с которыми мы сейчас столкнулись, не будет", - отметила глава ЦИК. По ее словам, Центризбирком "идет на это осознанно, зная, что достаточно много проблем".

Ранее в июле сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах. Впервые многодневную схему применили в России на голосовании по поправкам в Конституцию.

Элла Памфилова ЦИК

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