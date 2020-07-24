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Совет Федерации одобрил закон о трехдневном голосовании

Совет Федерации одобрил закон о трехдневном голосовании
Фото: Reuters

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней. Согласно тексту, голосование может идти несколько дней подряд, но не более трех.

Трёхдневное голосование можно будет проводить уже на следующих за сентябрьскими выборами.

Кроме того, документ предусматривает, что голосование может проводиться вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к этому - на придомовых территориях, территориях общего пользования "и в иных местах".

В отношении выборов в Госдуму соответствующие решения о многодневном голосовании принимается ЦИК РФ.

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По выборам другого уровня решение принимается избирательной комиссией, организующей выборы, референдум.

В случае принятия решения о проведении "многодневки", голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.

Это касается выборов в органы госвласти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ и местного референдума.

Совет Федерации Совфед

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