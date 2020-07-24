Памфилова ужесточит требования к сентябрьскому голосованию

ЦИК предлагает провести его уже по новым правилам - в три дня и с возможностью голосовать в шатрах

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком ужесточит требования к досрочному голосованию и голосованию вне участках на выборах в сентябре, пообещала глава комиссии Элла Памфилова. Она ранее предложила провести ближайшие выборы по новым правилам, в том числе с возможностью трехдневного голосования.

"Мы ужесточаем требования к обеспечению оборудования, к обеспечению к этому месту для досрочного голосования на придомовых территориях: оно должно проводиться в специально определенных местах, оборудованных для проведения голосования, - сказала она на заседании комиссии. - Место для проведения досрочного голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечивать тайну голосования, а также максимальное удобство безопасность для здоровья".

Чтобы обеспечить тайну голосования, она предложила оборудовать переносную ширму и стол или отдельную кабинку. Также на участке должны быть места для выдачи бюллетеней, необходимые информационные материалы, места для членов комиссии и наблюдателей.

С учетом погоды Памфилова рекомендует использовать легкие конструкции - шатры, тенты и навесы, которые защитят участок на случай дождя.

Председатель ЦИК считает, что новые правила не приведут к росту числа фальсификаций и к меньшей прозрачности выборов. Для этого она призвала партии кратно увеличить количество наблюдателей, которые будут направлены в ходе трехдневного голосования с 11 по 13 сентября.