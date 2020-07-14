Поправки о приравнивании к экстремизму призывов к отчуждению территорий прошли первое чтение

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли чтение законопроект о признании экстремистскими призывов к отчуждению части рсосийской территории. Эти поправки были подготовлены во исполнение изменений, внесенных в Конституцию, напомнил через пресс-службу палаты спикер Вячеслав Володин.

"После принятия закона экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности РФ, в том числе, отчуждению части ее территории, - напомнил он. - Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться".

Спикер также отметил, что на основании этого закона Россия сможет требовать экстрадиции "американских политиков, которые мечтали о нашей стране" и экстрадиции украинских политиков, которые делают "заявления в отношении Крыма", и затем их судить.

Володин пообещал, что закон будет принят до конца весенней сессии.