Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:23Заразились
на 14.07В России 739 947+6 248В мире 13 103 290+192 933

Поправки о приравнивании к экстремизму призывов к отчуждению территорий прошли первое чтение

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли чтение законопроект о признании экстремистскими призывов к отчуждению части рсосийской территории. Эти поправки были подготовлены во исполнение изменений, внесенных в Конституцию, напомнил через пресс-службу палаты спикер Вячеслав Володин.

Изменение Конституции

"После принятия закона экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности РФ, в том числе, отчуждению части ее территории, - напомнил он. - Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться".

Спикер также отметил, что на основании этого закона Россия сможет требовать экстрадиции "американских политиков, которые мечтали о нашей стране" и экстрадиции украинских политиков, которые делают "заявления в отношении Крыма", и затем их судить.

Володин пообещал, что закон будет принят до конца весенней сессии.

Вячеслва Володин Госдума Крым США Украина Конституция

Новости по теме

Новости

Прошли первое чтение поправки о приостановке работы НКО, получающих деньги из США

Владелец парка львов "Тайган" оштрафован на 400 тыс. рублей за покусанную туристку

ЛДПР отмежевалась от стихийных митингов в Хабаровске

ЛДПР отмежевалась от стихийных митингов в Хабаровске
Дело Михаила Абызова

СК вменил экс-министру Абызову отмывание и коммерческий подкуп

Песков отказался сообщить, что думает Путин о деле журналиста Сафронова

Песков отказался сообщить, что думает Путин о деле журналиста Сафронова
ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов закончил ознакомление с материалами дела о смертельном ДТП

"Аэрофлот" представил новую стратегию развития "30/30"

"Аэрофлот" представил новую стратегию развития "30/30"

В АТОР назвали восемь стран, готовых принимать российских туристов "хоть завтра"

Уилана пока не этапировали в колонию, несмотря на распоряжение об исполнении приговора

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шум от митингов в защиту Фургала

Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шум от митингов в защиту Фургала
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');