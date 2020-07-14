Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:23Заразились
на 14.07В России 739 947+6 248В мире 13 103 290+192 933

Володин заявил, что РФ сможет наказывать украинских политиков за призывы вернуть Крым

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - После вступления в силу закона о приравнивании призывов к отчуждению территории РФ к экстремизму ответственность будет наступать и для тех, кто находится за границей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании при обсуждении соответствующего законопроекта.

"Мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну", - добавил председатель Госдумы.

Володин отметил, что "для американских политиков, которые мечтали о нашей стране, тоже появляется ответственность".

"В случае приезда в нашу сторону они могут быть арестованы. И можно требовать их экстрадиции сюда", - сказал спикер Думы.

Он отметил, обращаясь к депутатам, что страна у всех одна, партийные интересы могут быть разные.

Законопроект внесен в Госдуму во исполнение обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности", - сказал Крашенинников журналистам.

Он отметил, что предлагается указать, что "экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части её территории".

Соавтором законопроекта является председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

На основании части 21 статьи 67 Конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Вячеслав Володин Госдума

Новости по теме

Новости

Прошли первое чтение поправки о приостановке работы НКО, получающих деньги из США

ЛДПР отмежевалась от стихийных митингов в Хабаровске

ЛДПР отмежевалась от стихийных митингов в Хабаровске
Дело Михаила Абызова

СК вменил экс-министру Абызову отмывание и коммерческий подкуп

Песков отказался сообщить, что думает Путин о деле журналиста Сафронова

Песков отказался сообщить, что думает Путин о деле журналиста Сафронова
ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов закончил ознакомление с материалами дела о смертельном ДТП

"Аэрофлот" представил новую стратегию развития "30/30"

"Аэрофлот" представил новую стратегию развития "30/30"

В АТОР назвали восемь стран, готовых принимать российских туристов "хоть завтра"

Уилана пока не этапировали в колонию, несмотря на распоряжение об исполнении приговора

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шум от митингов в защиту Фургала

Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шум от митингов в защиту Фургала

Правительство предоставило "Аэрофлоту" госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');