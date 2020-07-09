ЦИК задумался об увеличении периода голосования на выборах осенью из-за COVID-19

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что комиссия рассматривает возможность проведения выборов в сентябре (единый день голосования 13 сентября) в течение двух-трех дней вместо одного.

"Хоть сейчас и получше стало (с коронавирусом - ИФ), но в разных регионах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация. Мы сейчас продумываем - ну, конечно, не в семь дней, это нереально - может быть рассмотреть возможность, не одного дня голосования, а 2-3 дня, чтобы обеспечить вот эту безопасность", - сказала Памфилова на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.

По ее словам, ЦИК обсудит "еще какие-то меры, которые обеспечивают безопасность и дают людям дополнительную возможность проголосовать".

На заседании ЦИК в среду, 8 июля, Памфилова анонсировала "круглый стол" с партиями, по итогам которого, в том числе, комиссия примет решение, проводить ли выборы в сентябре не в один, а в несколько дней. Он пройдет 16 июля.

На встрече с Путиным Памфилова отметила, что по итогам общероссийского голосования социологические службы провели опросы, которые показали, что людям "очень понравились" процедуры, которые предложил ЦИК для безопасности на плебисците.

"Было 526 тыс. наблюдателей, которые работали все семь дней при всех способах голосования. Были наблюдатели от 18 партий и 1600 НКО. Вот почему я считаю, что это концентрированное выражение прямой демократии, когда люди без посредников могли выразить свою волю. По-моему, только очень странные люди могли быть против такого волеизъявления", - заявила она.

Отчитываясь о прошедшем голосовании глава ЦИК напомнила, что комиссия получила "беспрецедентно низкое количество нарушений". "Было 33 нарушения, мы их выявили и предотвратили. Из более 600 обращений, которые были к нам, в основном люди хотели узнать, как можно проголосовать, тем более было новое электронное голосование. Из них мы отобрали всего 120 обращений, которые мы расцениваем как возможные жалобы на этапе до голосования, и они все направлены руководителям регионов и в правоохранительные органы", - подчеркнула Памфилова.

Ранее в июле глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил "Интерфаксу", что парламентарии планируют разработать законопроект о возможности проведения в течение нескольких дней голосования на выборах разного уровня.

Продолжительность волеизъявления граждан в течение нескольких дней была использована в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что опыт проведения голосования в течение нескольких дней, например, двух-трех, можно было бы распространить на дальнейшие выборы.