Дело об убийстве главы ингушского Центра "Э" стало делом о теракте

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Следствие переквалифицировало действия одного из основных обвиняемых по делу об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (Центр "Э") МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, бизнесмена Хасана Полонкоева на терроризм.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Полонкоеву предъявлено новое, расширенное обвинение. Теперь он обвиняется в организации террористического сообщества, совершении террористических актов по эпизодам нападений на Эльджаркиева и незаконном обороте оружия.

Ранее Полонкоеву вменялось посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов по эпизоду покушения на Эльджаркиева зимой 2019 года и незаконный оборот оружия.

По словам источника, "террористические" статьи на этой неделе начали предъявлять и другим фигурантам дела об убийстве Эльджаркиева. Тем из них, кому раньше вменялось непосредственно убийство сотрудника МВД, следствие изменило квалификацию на совершение теракта, пояснил он.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью "Российской газете", что следствие квалифицировало нападения на Эльджаркиева, в результате которых погибли другие лица, а в итоге и он сам, как акты терроризма, совершенные участниками созданного в Ингушетии террористического сообщества.