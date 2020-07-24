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Дело об убийстве главы ингушского Центра "Э" стало делом о теракте

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Следствие переквалифицировало действия одного из основных обвиняемых по делу об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (Центр "Э") МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, бизнесмена Хасана Полонкоева на терроризм.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Полонкоеву предъявлено новое, расширенное обвинение. Теперь он обвиняется в организации террористического сообщества, совершении террористических актов по эпизодам нападений на Эльджаркиева и незаконном обороте оружия.

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Ранее Полонкоеву вменялось посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов по эпизоду покушения на Эльджаркиева зимой 2019 года и незаконный оборот оружия.

По словам источника, "террористические" статьи на этой неделе начали предъявлять и другим фигурантам дела об убийстве Эльджаркиева. Тем из них, кому раньше вменялось непосредственно убийство сотрудника МВД, следствие изменило квалификацию на совершение теракта, пояснил он.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью "Российской газете", что следствие квалифицировало нападения на Эльджаркиева, в результате которых погибли другие лица, а в итоге и он сам, как акты терроризма, совершенные участниками созданного в Ингушетии террористического сообщества.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября 2019 года в Москве. Вместе с ним погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник. Менее чем за год до убийства на Эльджаркиева было совершено покушение в Ингушетии.

В уголовном деле, в рамках которого расследуются обстоятельства убийства и покушения на Эльджаркиева, по некоторым данным, фигурирует несколько десятков человек - члены влиятельной ингушской общины баталхаджинцев. Часть фигурантов арестована, другие находятся в розыске.

По данным защиты, изначально мотивом нападения на Эльджаркиева следствие считало, кроме профессиональной деятельности погибшего, его возможную причастность к убийству одного из лидеров баталхаджинцев Ибрагима Белхароева в декабре 2018 года.

В 2020 году по делу о растрате 17 млн руб. был арестован один из лидеров баталхаджинцев - депутат Народного собрания Ингушетии Якуб Белхороев. Источники "Интерфакса" говорили, что его задержание может быть связано с делом об убийстве Эльджаркиева.

Хроника 02 ноября 2019 года – 24 июля 2020 годаУбийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве
Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев

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