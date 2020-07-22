Источник узнал об уголовном деле в отношении баталхаджинцев в Ингушетии

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В отношении участников религиозной общины баталхаджинцев в Ингушетии возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества, сообщил информированный источник "Интерфакса". Дело по статье 205.4 УК возбуждено по факту их деятельности.

"Обыск у Белхороевых проводится в рамках данного дела", - сказал собеседник агентства.

Он допустил, что в деле баталхаджинцев может появиться и статья о теракте (ст.205 УК).

Другой источник сообщил агентству, что проходят обыски в домах братьев ингушского депутата Якуба Белхороева, арестованного по делу о растрате 19 млн рублей из фонда социального страхования.

В группу баталхаджинцев объединились последователи религиозного деятеля шейха Батала-Хаджи Белхороева (1821-1914), общиной управляют его потомки.

31 декабря 2018 года в Назрани после покушений был убит праправнук шейха, один из лидеров общины Ибрагим Белхороев. С этим преступлением связали убийство в ноябре 2019 года в Москве начальника Центра противодействия экстремизму (Центр "Э") МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Вместе с высокопоставленным полицейским был убит его брат, московский врач. По делу об их убийстве был заочно арестован предполагаемый исполнитель, Курейши Картоев из Экажево, член общины баталхаджинцев.

Якуба Белхороева задержали в июле, арестовали и перевели в Москву. Источники "Интерфакса" говорили, что его задержание может быть связано с делом об убийстве Эльджаркиева и что его ведет тот же следователь.

Еще один источник узнал, что фигурантам дела об убийстве Эльджаркиевых хотят предъявить обвинения по статьям о терроризме и террористическом сообществе.