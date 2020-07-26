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Российские военные провели в сирийском Тартусе военно-морской парад

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские боевые корабли и авиация приняли участие в военно-морском параде, который прошел в воскресенье, в День ВМФ РФ, в сирийском порту Тартус.

Как говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в "Интерфакс", всего в праздничных мероприятиях участвовали девять боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ, 14 летательных аппаратов Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ, а также два ракетных катера ВМС Сирии.

В параде приняли участие корабли и суда обеспечения, входящие в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Отмечается, что в парадном строю были задействованы современные боевые корабли ВМФ РФ - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Новороссийск", фрегат "Адмирал Макаров", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин", а также суда вспомогательного флота - килекторное судно КИЛ-158 и спасательный буксир СБ-36.

В воздушной части парада задействовали вертолеты морской и армейской авиации Ка-27ПС, Ми-8АМТШ и Ми-35, бомбардировщики Су-24 и Су-34, истребители Су-35, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, транспортные самолеты Ан-26 и Ан-72 ВКС России, сообщили в Минобороны.

Парад принял командующий российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - до 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.

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Сирия Тартус Средиземное море ВМФ

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