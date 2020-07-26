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В РФ подошли к завершению работ над системой с аппаратами "Посейдон"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что работы по созданию океанской системы с ядерными подлодками-беспилотниками "Посейдон" завершаются.

"Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

"Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе, - отметили военные. - Проведение испытаний идет в плановом порядке".

Как рассказали в Минобороны, в настоящее время успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для ВМФ России: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами "Посейдон" и гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон".

"Посейдон" - ядерная подлодка-беспилотник. В феврале прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что он успешно прошел морские полигонные испытания.

Считается, что носителями "Посейдонов" будут атомные подводные лодки "Белгород" и "Хабаровск". Подлодка "Белгород" была спущена на воду в апреле 2019 года.

Минобороны Посейдон Циркон ВМФ

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