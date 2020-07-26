Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.

"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", - сказал он на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Как сообщилось, в России проходит испытания новая гиперзвуковая морская ракета "Циркон".

В воскресенье в Минобороны РФ рассказали "Интерфаксу", что ракета "Циркон" успешно их завершает.

"Проведенные с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета", - говорится в его сообщении, поступившем в агентство.

В послании Федеральному Собранию в феврале прошлого года Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).