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Более 30 боевых кораблей приняли участие в параде в Севастополе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Свыше 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 14 вспомогательных судов, около 30 летательных аппаратов и более 50 единиц техники армейского корпуса приняли участие в военно-морском параде в воскресенье в День ВМФ РФ в Севастополе, сообщил Черноморский флот России.

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Как говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс", праздник стартовал с торжественного подъёма Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях флота.

Затем, рассказали в ЧФ РФ, на внутреннем рейде Севастопольской бухты начался парад кораблей и военно-спортивный праздник, "в ходе которого зрителям был показан 21 эпизод, демонстрирующий возможности сил флота при выполнении задач по предназначению".

В частности, в параде участвовали ракетный крейсер "Москва", сторожевые корабли "Пытливый" и "Ладный", большой десантный корабль "Ямал", корабль-разведчик "Иван Хурс", малый ракетный корабль "Вышний Волочёк", корабль противоминной обороны "Иван Антонов", а также сторожевой корабль погранслужбы ФСБ России и спасательное судно "Комунна".

Празднование Дня ВМФ

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Парад в честь дня ВМФ во Владивостоке
Крым Севастополь ВМФ Черноморский флот

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