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Перевозки через аэропорты Москвы за полугодие упали на 55%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в июне 2020 года составил 1,8 млн человек, это на 81% меньше, чем в июне 2019 года, сообщила Росавиация. Перевозки за полугодие сократились на 55%, до 21 млн человек.

Экономический кризис

Майские перевозки упали на 94% с годовом измерении, за месяц было перевезено 497 000 пассажиров.

В июне почти все рейсы были внутренними, через Москву такими рейсами летали 1,75 млн человек и только 52 500 попали на международные рейсы.

Пассажиропоток "Домодедово" упал в июне в годовом измерении на 73%, до 717 000 человек. Падение в "Шереметьево" составило 87% (612 000 пассажиров), перевозки через "Внуково" упали на 80% до 471 000 человек.

За январь-июнь пассажиропоток трех аэропортов сократился на 55%, до 21 млн человек. Перевозки через "Шереметьево" упали на 58%, до 9,7 млн человек, через "Домодедово" - на 49%, до 6,5 млн человек, через "Внуково" - на 54%, до 4,9 млн человек.

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Росавиация Москва Шереметьево Домодедово Внуково коронавирус

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