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Аэроэкспресс возобновляет рейсы в Шереметьево и Домодедово

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ООО "Аэроэкспресс" восстанавливает регулярный график движения поездов в аэропорты "Шереметьево" и "Внуково", сообщила компания.

С 15 июня аэроэкспрессы с Белорусского вокзала Москвы в аэропорт "Шереметьево" и обратно будут ходить каждые 30 минут: с 5:35 до 23:35 в сторону аэропорта, с 5:15 до 23:45 из аэропорта.

Также с 15 июня будут возвращены ранее отмененные рейсы в аэропорт "Внуково". Аэроэкспрессы, следующие с Киевского вокзала в аэропорт "Внуково" и в обратном направлении, будут отправляться каждый час с 7:00 до 23:00 в обе стороны.

В связи с временным закрытием аэропортового межтерминального перехода с 15 июня до 15 июля компания организует бесплатный автобусный шаттл между терминалом "Аэроэкспресса" и терминалом В "Шереметьево". "Шаттлы будут отправляться каждые 30 минут с 6:15 до 00:45 от железнодорожного терминала до терминала В и с 5:45 до 00:15 обратно", - говорится в сообщении.

"Аэроэкспресс" после резкого падения пассажиропотока в апреле рассчитывал с середины июня восстановить график движения поездов в полном объеме. Расписание аэроэкспрессов в аэропорт "Домодедово" компания восстановила с 8 июня, поезда на маршруте снова ходят с 30-минутным интервалом.

Как сообщалось, на фоне конкуренции с такси "Аэроэкспресс" снижает тарифы, стоимость проезда с 15 июня составит 300 рублей (ранее 500 рублей), в бизнес-классе поездка будет стоить 800 рублей (ранее 1500 рублей).

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% - у "Российских железных дорог".

Шереметьево Домодедово Москва Аэроэкспресс

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