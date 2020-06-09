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В российских аэропортах выявили свыше 100 нарушений коронавирусных требований

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ространснадзор зафиксировал ряд нарушений соблюдения санитарных требований в российских аэропортах, говорится в сообщении Минтранса.

С начала июня инспекторы Ространснадзора проверили 63 воздушных судна разных авиакомпаний и 23 аэропорта. Выявлено 124 случая несоблюдения методических рекомендаций по санитарной безопасности, разработанных Минтрансом и Роспотребнадзором. Из них 27 - на воздушных судах, 97 - в аэропортах, сообщает ведомство. Названия авиапредприятий не уточняются.

Среди основных нарушений Ространснадзор выделяет то, что не все входы в терминалы аэропортов оборудованы средствами термометрии, не везде проводится качественная профилактическая уборка. При посадке на борт температуру измеряют не у всех пассажиров, путешественники не дезинфицируют руки антисептиками на борту.

Не всегда соблюдается социальное дистанцирование в местах потенциального скопления пассажиров, перечисляет ведомство. В частности, на входе в зоны досмотра отсутствуют напольные разметки в 1,5 метра, места для сидения пассажиров не маркированы. Наблюдается дефицит санитайзеров, а в некоторых аэропортах средства дезинфекции для пассажиров отсутствуют вовсе.

В понедельник, 8 июня, инспекторы провели профилактические рейды в аэропортах "Внуково" и "Домодедово". Их организация обслуживания пассажиров "в основном соответствует требованиям методических указаний", отмечает Минтранс.

Хроника 09 января – 09 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Ространснадзор Минтранс Коронавирус

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