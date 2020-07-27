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Возобновил работу международный терминал D в "Шереметьево"

Возобновил работу международный терминал D в "Шереметьево"
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В аэропорту "Шереметьево" 27 июля возобновляет работу международный терминал D. Он был закрыт с 1 апреля после того, как правительство 27 марта заявило об ограничении международного сообщения.

Пандемия коронавируса

В конце марта в "Шерметьево" приостановили работу международные терминалы Е и С, и с тех пор внутренние рейсы аэропорт обслуживал через терминал В, а международные рейсы, которыми в страну возвращали застрявших за границей россиян, - через терминал F.

15 июля в "Шереметьево" возобновилось движение подземных поездов, соединяющих южный (D, E, F) и северный (C и B) терминальные комплексы аэропорта.

20 июля было объявлено, что в аэропорту можно будет сдать экспресс-тест на коронавирус, результат обещают давать через час.

Регулярные пассажирские авиаперевозки Россия возобновит с 1 августа. Такие рейсы разрешат аэропортам столичного авиаузла, Петербурга и Ростова-на-Дону. Первыми для российских авиапассажиров откроются Великобритания, Турция и Танзания.

Шереметьево коронавирус Москва правительство

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