РАН пообещала помочь Крыму с решением проблемы дефицита воды

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал первоочередной задачей для Крыма решение проблемы с водоснабжением, сообщает пресс-служба Крымского федерального университета по итогам заседания Научно-технологического совета в правительстве республики в понедельник.

"Очень важно, что в эти дни состоится визит вице-премьера Марата Хуснуллина, который курирует Крым, и мы будем добиваться, чтобы на программу поиска, добычи и правильного управления водой в Крыму выделялись средства", - сказал Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.

Решение проблемы с водой невозможно без привлечения науки, подчеркнул он. "Есть много предложений, где эту воду найти и как правильно ей управлять. Например, есть подземные воды, но сначала их нужно изучить. Все процессы, связанные с добычей воды, должны быть подкреплены наукой, а для этого необходимо проводить исследования", - отметил глава РАН.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал текущий год одним из самых засушливых для полуострова за 150 лет. К 1 июня уровень наполнения водохранилищ естественного стока оказался в 2,3 раза ниже, чем к лету прошлого года. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе. Власти крымской столицы на случай "особой необходимости" разработали график подачи воды населению, который пока не введен.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума Украина его перекрыла.