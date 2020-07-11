Военные свяжут трубопроводом Тайганское и Симферопольское водохранилища

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские военные по просьбе властей Крыма проведут трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское трубопроводные подразделения из состава соединений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов построят трубопровод протяженностью более 60 километров", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что к выполнению задач будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

Как рассказали в ведомстве, с данной просьбой обратилось руководство Республики Крым. Первые подразделения соединений материально-технического обеспечения и воинский эшелон со специальной техникой прибыли в Крым в субботу.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за засухи в Симферополе "образовался определенный дефицит воды", в связи с чем он обратился за помощью к президенту РФ и к министру обороны.

По его информации, результатом проведенный работы станет возможность по временной схеме перебрасывать до 50 тысяч кубометров воды в водохранилища Симферополя.

Водный вопрос

Украина, не согласившись с присоединением Крымского полуострова к России после местного референдума 2014 года о статусе региона, перекрыла подачу днепровской воды в Крым. Северо-Крымский канал ранее обеспечивал около 85% потребностей региона в пресной воде.

Контактов между Россией и Украиной о возобновлении подачи днепровской воды на полуостров на данный момент нет, отмечали в Росводресурсах РФ осенью 2019 года, добавляя, что они на сегодня и не нужны, поскольку "с точки зрения водообеспечения Крыма много сделано в рамках федеральной целевой программы развития региона, нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности целиком и полностью обеспечены за счет местных ресурсов".

В начале 2020 года в Крыму обмелели многие водохранилища. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, власти крымской столицы на случай "особой необходимости" разработали график подачи воды населению, но на данный момент он не введен.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал текущий год одним из самых засушливых для полуострова за последние полтора века.

Артезианскую воду из скважин впервые начали подавать в Симферополь после реконструкции одного из водозаборов во второй декаде июня. Это обеспечило подачу до 24 тыс. кубометров воды в сутки.

Второй за июнь водозабор сдали в Крыму после реконструкции в третьей декаде июня, Симферополь будет ежесуточно получать около 25 тыс. куб. м питьевой воды (при потребности города в 150-160 тыс. кубометров).