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Адвокаты встретились с Иваном Сафроновым в "Лефортово"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Адвокаты журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, встретились с ним в СИЗО "Лефортово", сообщил после встречи руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Дело журналиста Ивана Сафронова

По его словам, Сафронов выглядит нормально и существенных жалоб на условия в изоляторе у него нет. Он "передает всем привет и благодарит за поддержку".

Ранее об отсутствии у журналиста жалоб на условия содержания говорила омбудсмен Татьяна Москалькова, которая посетила его на прошлой неделе.

Еще раньше к Сафронову приходили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, они им сказал, что в СИЗО на него давления не оказывают и обращаются корректно.

Журналиста задержали 7 июля и арестовали на два месяца по обвинению в госизмене. Вины он не признает. 16 июля Могорсуд отказался поменять ему меру пресечения.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 – 22 июля 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Роскосмос ФСБ Иван Павлов Мосгорсуд Лефортово

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