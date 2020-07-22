Адвокаты встретились с Иваном Сафроновым в "Лефортово"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Адвокаты журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, встретились с ним в СИЗО "Лефортово", сообщил после встречи руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

По его словам, Сафронов выглядит нормально и существенных жалоб на условия в изоляторе у него нет. Он "передает всем привет и благодарит за поддержку".

Ранее об отсутствии у журналиста жалоб на условия содержания говорила омбудсмен Татьяна Москалькова, которая посетила его на прошлой неделе.

Еще раньше к Сафронову приходили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, они им сказал, что в СИЗО на него давления не оказывают и обращаются корректно.

Журналиста задержали 7 июля и арестовали на два месяца по обвинению в госизмене. Вины он не признает. 16 июля Могорсуд отказался поменять ему меру пресечения.