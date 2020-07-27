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В СПЧ намерены посетить в СИЗО Сафронова, у которого заподозрили COVID

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ), председатель комиссии СПЧ по содействию Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений Андрей Бабушкин рассчитывает узнать о самочувствии советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.

Дело журналиста Ивана Сафронова

"Надеюсь, все будет нормально, постараемся еще раз посетить, выяснить, что с ним происходит", - сказал Бабушкин "Интерфаксу" в понедельник.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила "Интерфаксу", что Сафронов изолирован в СИЗО "Лефортово" с подозрением на коронавирус. Ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников сообщил агентству, что "в целом, чувствует он себя нормально".

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест. В настоящее время он находится в СИЗО "Лефортово".

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 – 27 июля 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов СИЗО Лефортово Коронавирус

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