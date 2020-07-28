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Дело возбуждено после нападения с ножом на врача "скорой" в Крыму

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Симферополе возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту нападения с ножом на врачей скорой помощи, один из которых был ранен, сообщили в главном следственном управлении СКР по республике.

Согласно сообщению, жительница Симферополя вызвала "скорую" своему 32-летнему сыну, который "в состоянии психического расстройства бегал по квартире с кухонным ножом в руке". Прибывшие по вызову врачи пытались госпитализировать мужчину, в это время пациент ранил в шею врача-психиатра.

Отмечается, что мужчину остановили очевидцы, сейчас он находится в психиатрической больнице. Врач госпитализирован, его состояние стабильное.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Крым Симферополь СКР

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