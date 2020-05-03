В Петербурге пьяный мужчина напал на врачей скорой при оказании помощи больной COVID-19

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Полицейские Петербурга разбираются в обстоятельствах нападения на медицинских работников, которые приехали по вызову к инфицированной коронавирусом пенсионерке.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД в воскресенье, конфликт с бригадой медработников во время оказания помощи 73-летней женщине учинил 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел накануне вечером в Центральном районе Петербурга в квартире на улице Шпалерной.

В настоящий момент зачинщик задержан; после скандала с врачами он был госпитализирован с порезом руки, который получил при ударе по стеклянной части межкомнатной двери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в полиции.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что больная, к которой приезжала скорая, была инфицирована COVID-19. Задержанный повалил одного из врачей на пол, сорвал с него маску и порвал защитный костюм, чем подверг угрозе заражения коронавирусом.