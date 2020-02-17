Два медика попали в больницу после нападения на станцию скорой помощи в Озерске

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Челябинской области возбудила уголовное дело по инциденту на станции скорой помощи в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Озерск, где группа молодых людей напала на медиков, чтобы забрать биоматериал, сданный для освидетельствования на состояние опьянения.

В пресс-службе регионального ГУ МВД "Интерфаксу" уточнили, что, по предварительной информации, нападавших было трое, один из них задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По факту произошедшего на станции скорой возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ).

В пресс-службе регионального управления Росгвардии агентству уточнили, что нападение было совершено в субботу примерно в два часа ночи. Вызов с тревожной кнопки, которой оборудована станция, поступил на пульт вневедомственной охраны, и уже через три минуты сотрудники прибыли на место, где обнаружили пострадавших медиков.

По словам фельдшеров, что несколько мужчин вошли в помещение и требовали отдать им биоматериалы анализов, которые сдавали накануне. Когда медики отказались выполнить их требование, они "применили к ним физическую силу и скрылись".

Врачи описали приметы нападавших, отметив, что у них был арбалет. Патруль Росгвардии обнаружил в соседнем дворе похожего мужчину с арбалетом и доставил его в отдел полиции.

В пресс-службе полиции "Интерфаксу" сообщили, что установлены еще два участника инцидента. Так, в отношении мужчины 1993 года рождения открыто административное производство об употреблении наркотических средств без назначения врача, он не задержан. Третий мужчина, местный житель 1991 года рождения, предположительно, - инициатор нападения, скрылся, ведется его розыск.

Информированный источник уточнил агентству, что нападение было совершено, чтобы забрать анализы 28-летнего мужчины, накануне проходившего освидетельствование на состояние опьянения. По его словам, в пятницу сотрудники автоинспекции привлекли его к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Предположив, что он управлял машиной в состоянии опьянения, они отправили его на освидетельствование, где он сдал анализы. Однако после этого мужчина решил забрать биоматериалы, чтобы нельзя было подтвердить его вину, и ночью пришел на станцию "скорой" со своими знакомыми.

По сведениям местных СМИ, оба пострадавших фельдшера госпитализированы в травматологическое отделение больницы с сотрясением мозга, их жизни ничего не угрожает.