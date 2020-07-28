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Журналистку Фельгенгауэр оштрафовали за пикет в поддержку Азара

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оштрафовал журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр на 18 тысяч рублей за участие в одиночном пикете в поддержку журналиста Ильи Азара у здания МВД на Петровке в конце мая. О штрафе она сообщила она в своем телеграм-канале во вторник.

Таким образом, суд признал журналистку нарушившей правила проведения пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ), что предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее за участие в одиночных пикетах были оштрафован коллега Фельгенгауэр по "Эху Москвы" Александр Плющев и главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов на 10 и 15 тысяч рублей соответственно. Также всем троим выписали в Объединении административно-технических инспекций штрафы по 4 тыс. руб. за нарушение режима повышенной готовности (ст. 13.18.1 КоАП Москвы).

Фельгенгауэр была задержана вместе с Плющевым и Смирновым за участие в одиночных пикетах 28 мая в поддержку Азара, который в тот день был отправлен под арест на 15 суток.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 200 тыс. руб. муниципального депутата Тимирязевского района столицы Юлию Галямину за акцию в поддержку Азара, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Михаил Бирюков. Галямина была признана повторно нарушившей правила проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). В случае Галяминой речь идет о пикете у главка столичного МВД уже 29 мая в поддержку Азара, находившегося под арестом за акцию солидарности с основателем проекта "Омбудсмен полиции" Владимиром Воронцовым, арестованным по обвинению в вымогательстве.

Татьяна Фельгенгауэр Илья Азар

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