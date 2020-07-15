Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34Заразились
на 15.07В России 746 369+6 422В мире 13 323 530+220 240

Муниципального депутата Галямину оштрафовали на 200 тыс. руб. за акцию в поддержку Азара

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей муниципального депутата Тимирязевского района столицы Юлию Галямину за акцию в поддержку журналиста Ильи Азара. Об этом сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Михаил Бирюков.

Галямина была признана судом виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

Речь идет о пикете у главка столичного МВД 29 мая в поддержку журналиста Ильи Азара, который на тот момент находился под административным арестом за акцию солидарности с основателем проекта "Омбудсмен полиции" Владимиром Воронцовым, находящимся под стражей по обвинению в вымогательстве.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы назначил журналисту "Эха Москвы" Александру Плющеву штраф в 10 тысяч рублей за одиночный пикет в мае в поддержку Азара.

Задержания у здания МВД в Москве

6
Москва Юлия Галямина Илья Азар

Новости

Москвичи смогут с 16 июля бесплатно сдать ПЦР-анализы на коронавирус

Москвичи смогут с 16 июля бесплатно сдать ПЦР-анализы на коронавирус

В московском метро подешевели маски

Пандемия коронавируса

В Москве выяснили, что заразность пациентов с COVID-19 не зависит от тяжести болезни

В Москве выяснили, что заразность пациентов с COVID-19 не зависит от тяжести болезни

На территории Бадаевского завода построят дом на 35-метровых колоннах

На территории Бадаевского завода построят дом на 35-метровых колоннах

37 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

В Москве с 13 июля разрешены все виды экскурсий

В Москве с 13 июля разрешены все виды экскурсий

Потерявшим дома из-за прорыва дамбы в Рузе пообещали по 2 млн рублей компенсации

Потерявшим дома из-за прорыва дамбы в Рузе пообещали по 2 млн рублей компенсации

Росгидромет предупредил о сильных дождях и подтоплениях в Московском регионе

Росгидромет предупредил о сильных дождях и подтоплениях в Московском регионе

В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

Москвичам пообещали резкое и сильное похолодание

Москвичам пообещали резкое и сильное похолодание
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');