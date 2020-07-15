Муниципального депутата Галямину оштрафовали на 200 тыс. руб. за акцию в поддержку Азара

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей муниципального депутата Тимирязевского района столицы Юлию Галямину за акцию в поддержку журналиста Ильи Азара. Об этом сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Михаил Бирюков.

Галямина была признана судом виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

Речь идет о пикете у главка столичного МВД 29 мая в поддержку журналиста Ильи Азара, который на тот момент находился под административным арестом за акцию солидарности с основателем проекта "Омбудсмен полиции" Владимиром Воронцовым, находящимся под стражей по обвинению в вымогательстве.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы назначил журналисту "Эха Москвы" Александру Плющеву штраф в 10 тысяч рублей за одиночный пикет в мае в поддержку Азара.