Главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова оштрафовали за пикет в поддержку Ильи Азара

Суд посчитал его пикет коллективным мероприятием "в скрытой форме"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов оштрафован на 15 тысяч рублей за участие в одиночном пикете в поддержку журналиста Ильи Азара, который, как посчитал суд, был "скрытой формой коллективного публичного мероприятия".

"Сегодня судья Минин Тверского суда Москвы признал меня виновным в нарушении части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленных правил проведения митинга, шествия, пикетирования - ИФ) 28 мая и назначил мне, выбрав среднее, штраф в 15 тысяч рублей",- сказал Смирнов "Интерфаксу" в среду и напомнил, что за данное правонарушение установлен штраф от 10 до 20 тыс. руб.

По словам Смирнова, суд в своем решении о штрафе использует новую формулировку о пикете как скрытой форме коллективного мероприятия, которая не содержится ни в каких нормах закона.

"Изложенные требования закона Смирновым С.С. были нарушены, поскольку он принял участие в пикете, в скрытой форме коллективного публичного мероприятия, уведомление о проведении которого в органы исполнительной власти города Москвы не подавались. И как участник публичного мероприятия не выяснил юридически значимые обстоятельства, законность проведения пикета",- говорится в решении суда, которое процитировал Смирнов.

По мнению главреда "Медиазоны", таким образом суд пытается установить новую норму". Решение о штрафе будет обжаловано, добавил он.

Кроме того, ранее Смирнову пришло уведомление о штрафе в 4 тыс. рублей за нарушение условий повышенной готовности в Москве (статья 3.18.1 КоАП РФ).

Смирнов был задержан вместе с журналистами "Эхо Москвы" Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым за участие в одиночных пикетах 28 мая в поддержку Азара, который в тот день был отправлен под арест на 15 суток. Суд признал позже Плющева виновным в нарушении установленных правил пикетирования (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). А в среду ему и Фельгенгауэр Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) назначило штраф в 4 тыс. руб каждому.

Кроме того, в среду Таганский суд Москвы оштрафовал на 200 тыс. рублей муниципального депутата Тимирязевского района столицы Юлию Галямину за акцию в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Михаил Бирюков. Галямина была признана судом виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

В случае Галяминой речь идет о пикете у главка столичного МВД 29 мая в поддержку журналиста Ильи Азара, который на тот момент находился под административным арестом за акцию солидарности с основателем проекта "Омбудсмен полиции" Владимиром Воронцовым, находящимся под стражей по обвинению в вымогательстве.